A Pioppo si è spenta nonna Tina a 107 anni il ricordo della centenaria pioppese

A Pioppo si è spenta nonna Tina a 107 anni, il ricordo della centenaria pioppese - Nonna Tina, all'anagrafe Caterina Cosentino, si è spenta questo pomeriggio a Pioppo all'età di 107 anni. Tre figli, sette nipoti e bisnonna svariate volte, la centenaria pioppese è stata da sempre cir ...