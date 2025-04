Filippo Inzaghi fiducioso | Il Pisa è pronto per conquistare il sogno

Filippo Inzaghi aleggiava la preoccupazione, data dai "gufi" e dalla troppa euforia, in questa conferenza cambia l’umore: "Sono molto tranquillo. La squadra sta bene. Sono sereno e convinto che siamo forti". L’allenatore del Pisa è maggiormente disteso, ma sempre estremamente conscio e volenteroso dell’obiettivo: "Dobbiamo conquistare il nostro sogno. Non posso dirvi come finirà la partita, ma se giocheremo come sappiamo sono sicuro che arriverà un buon risultato". Inzaghi, dal tono di voce maggiormente pacato e rilassato rispetto al solito, fa di più: "Vi dico ciò che ho detto ai miei giocatori: se siamo stati per trentadue partite davanti, dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo, giocare con coraggio, spensierati. Il problema è di quelli che inseguono". Sport.quotidiano.net - Filippo Inzaghi fiducioso: "Il Pisa è pronto per conquistare il sogno" Leggi su Sport.quotidiano.net Se la scorsa settimana nella testa dialeggiava la preoccupazione, data dai "gufi" e dalla troppa euforia, in questa conferenza cambia l’umore: "Sono molto tranquillo. La squadra sta bene. Sono sereno e convinto che siamo forti". L’allenatore delè maggiormente disteso, ma sempre estremamente conscio e volenteroso dell’obiettivo: "Dobbiamoil nostro. Non posso dirvi come finirà la partita, ma se giocheremo come sappiamo sono sicuro che arriverà un buon risultato"., dal tono di voce maggiormente pacato e rilassato rispetto al solito, fa di più: "Vi dico ciò che ho detto ai miei giocatori: se siamo stati per trentadue partite davanti, dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo, giocare con coraggio, spensierati. Il problema è di quelli che inseguono".

Squadra che vince non si cambia. Un detto sempreverde nello sport, così come nella vita, al quale Filippo Inzaghi si affida come un mantra. La sfida dell’Arena è troppo importante, rappresenta ...

