Carjackers - Ladri ad alta velocità recensione | le spettacolari rapine di insospettabili lavoratori

lavoratori in un hotel di lusso che compiono rapine ad alto tasso di spettacolarità nell'action-movie francese dotato di un buon ritmo, ma anche di un basso tasso di plausibilità. Su Amazon Prime Video. C'è una banda di rapinatori molto particolare al centro di Carjackers - Ladri ad alta velocità, action-movie francese a tratti piuttosto violento disponibile su Amazon Prime Video. I malviventi in questione, infatti, sono lavoratori in un grande hotel di lusso, dove possono tenere d'occhio clienti particolarmente facoltosi e rapinarli con azioni spettacolari su auto e moto assalendo le loro vetture di lusso. E prendendo di mira in modo particolare personaggi dalla morale ambigua. Il gruppetto è formato da Nora, che sembra un po' la leader e fa la parcheggiatrice, Steve, Zoe e Prestance, a loro volta assistente, receptionist e barista .

