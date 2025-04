Onu Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica

Gaza è una realtà post-apocalittica: tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, la zona è diventata una specie di zona di morte per la popolazione e stiamo sostanzialmente assistendo all'emergere di una sorta di interruzione post-apocalittica della guerra": lo ha dichiarato il Commissario generale dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un'intervista all'emittente tv Al Jazeera. Quotidiano.net - Onu, Gaza è diventata una zona di morte post-apocalittica Leggi su Quotidiano.net "La realtà aè una realtà: tutto è stato distrutto, i combattimenti continuano, launa specie didiper la popolazione e stiamo sostanzialmente assistendo all'emergere di una sorta di interruzionedella guerra": lo ha dichiarato il Commissario generale dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un'intervista all'emittente tv Al Jazeera.

