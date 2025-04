Napoli-Empoli un altro titolare a rischio | la scelta di Conte

Napoli inedito quello che scenderà in campo contro l'Empoli: potrebbero essere ben 4 titolari gli esclusi dalla formazione inizialeRush finale complesso per la formazione azzurra. Da una parte c'è un calendario che potrebbe essere considerato agevole, visto che sulla carta tra il Napoli e i suoi avversari ci sarebbe una netta differenza. Dall'altra, però, si è messo di mezzo il Karma. Prima i due squalificati per diffida, Di Lorenzo e Anguissa, poi l'infortunato Buongiorno.A questi 3 esclusi dalla partita Napoli-Empoli in programma lunedì si aggiunge anche l'ipotesi esclusione David Neres. Il brasiliano non ha convinto a Bologna. Era rientrato da un infortunio muscolare fastidioso nel match casalingo contro il Milan, risultando decisivo con le sue volate sulla corsia mancina. Al Dall'Ara, però, gli è stata messa la museruola e ha trovato maggior difficoltà.

