Si schianta contro un muretto con la sua minimoto | morto bimbo di 4 anni a Palermo dubbi sull’incidente

morto all’ospedale pediatrico Di Cristina, l'incidente era avvenuto nel quartiere Boccadifalco. Gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Municipale stanno proseguendo le indagini: dinamica poco chiara. Leggi su Fanpage.it Dopo quattro giorni di agonia il piccolo Thomas èall’ospedale pediatrico Di Cristina, l'incidente era avvenuto nel quartiere Boccadifalco. Gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Municipale stanno proseguendo le indagini: dinamica poco chiara.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente a Pavia : col suo monopattino si schianta contro un furgone - morto palermitano

Viaggiava a bordo del suo monopattino quando per cause ancora da accertare si è schiantato contro un furgone. Un palermitano è morto a Copiano, in provincia di Pavia. Si tratta di Giovanni Somma, ...

Terribile incidente a Virle Piemonte : auto esce di strada e si schianta contro un ponticello - un morto

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 marzo 2025, sulla provinciale 138 a Virle Piemonte, al confine con Osasio. Si è trattato dell'uscita di strada di un'auto ...

Perde il controllo dell’auto e si schianta nel Milanese : morto un 26enne

A Mediglia (Milano) un ragazzo è deceduto in seguito a un incidente stradale all'alba del 17 gennaio. Il 26enne avrebbe perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi contro un ...

Si schianta contro un muretto con la sua minimoto: morto bimbo di 4 anni a Palermo, dubbi sull'incidente. Auto sbanda e si schianta contro il muro di una casa: tanta paura per una ragazza. Lonato, 22enne perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro. Lonato: perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro, 22enne in ospedale. Violento schianto con lo scooter contro un muretto: grave un 21enne. Perde il controllo della moto e si schianta contro un muretto: muore una giovane soccorritrice del 118. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da fanpage.it:) Si schianta contro un muretto con la sua minimoto: morto bimbo di 4 anni a Palermo, dubbi sull’incidente - Dopo quattro giorni di agonia il piccolo Thomas è morto all’ospedale pediatrico Di Cristina, l'incidente era avvenuto nel quartiere Boccadifalco ...

(Ne dà notizia informazione.it:) Francia, tragedia in go kart: 19enne italiano si schianta contro un muro e muore sul colpo - Francia – Un giovane di 19 anni, originario di Ventimiglia (Imperia) ma residente a Mentone, ha perso la vita in un incidente in go-kart avvenuto nell’entroterra di Nizza. Secondo quanto riportato dal ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Si schianta col quad e muore, addio a Patric ‘tuttofare’ - Fatale incidente a Salto di Montese, niente da fare per il 48enne. Amici e parenti sotto choc: “Increduli, sul lavoro risolveva ogni problema” ...