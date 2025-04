Come sta Maignan dopo lo spaventoso infortunio in Udinese-Milan e la notte passata in ospedale

Maignan ha trascorso la notte in ospedale in via precauzionale, ma gli esami effettuati in ospedale hanno dato esito negativo per un trauma cranico. Leggi su Fanpage.it ha trascorso lainin via precauzionale, ma gli esami effettuati inhanno dato esito negativo per un trauma cranico.

Come sta Maignan dopo lo spaventoso infortunio in Udinese-Milan e la notte passata in ospedale. Paura Maignan: come sta dopo l'infortunio in Udinese-Milan. Maignan, infortunio in Udinese-Milan: colpo alla testa, notte in ospedale. Cosa è successo. Scontro tra Maignan e Jimenez: cosa è successo al portiere del Milan. Maignan, ecco la comunicazione del Milan dopo i primi esami svolti in ospedale. Trauma cranico Maignan: le ultimissime dall'Ospedale sulle condizioni. Ne parlano su altre fonti

