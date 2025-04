Pio Esposito Inter dopo il rinnovo si punta il Mondiale per Club? Il piano del club

Esposito Inter, dopo il rinnovo, si punta il Mondiale per club? Il piano del club per il futuro del classe 2005rinnovo ufficializzato ieri per Francesco Pio Esposito, che ha firmato un accordo con l’Inter fino al 2030. La Gazzetta dello Sport prova ad analizzare quali potrebbero essere i piani per il futuro del classe 2005PIO Esposito– «Il sogno continua ha scritto su Instagram Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 che oggi gioca e segna per lo Spezia (siamo a 14 reti, due in meno di Iemmello, cannoniere della Serie B) ma che in futuro è pronto a prendersi l’Inter. Il sogno continua perché il bomber in prestito in Liguria ma di proprietà dei nerazzurri ha rinnovato fino al 2030 e da ieri il prolungamento è ufficiale. Esposito, che guadagnerà poco più di un milione a stagione, da giugno tornerà a vestire la maglia nerazzurra. Internews24.com - Pio Esposito Inter, dopo il rinnovo, si punta il Mondiale per Club? Il piano del club Leggi su Internews24.com di RedazionePioil, siilper? Ildelper il futuro del classe 2005ufficializzato ieri per Francesco Pio, che ha firmato un accordo con l’fino al 2030. La Gazzetta dello Sport prova ad analizzare quali potrebbero essere i piani per il futuro del classe 2005PIO– «Il sogno continua ha scritto su Instagram Francesco Pio, attaccante classe 2005 che oggi gioca e segna per lo Spezia (siamo a 14 reti, due in meno di Iemmello, cannoniere della Serie B) ma che in futuro è pronto a prendersi l’. Il sogno continua perché il bomber in prestito in Liguria ma di proprietà dei nerazzurri ha rinnovato fino al 2030 e da ieri il prolungamento è ufficiale., che guadagnerà poco più di un milione a stagione, da giugno tornerà a vestire la maglia nerazzurra.

Potrebbe interessarti anche:

Pio Esposito Inter - sarà lui il primo rinforzo per l’attacco dell’anno prossimo? Il club pensa a quello scenario!

di RedazionePio Esposito Inter, sarà lui il primo rinforzo per l’attacco dell’anno prossimo? Il club pensa a quello scenario! Le idee dei nerazzurri Francesco Pio Esposito non si ferma più e segna ...

Mercato Inter - nuovo pericolo per i nerazzurri : un altro club di Serie A irrompe su Pio Esposito!

di RedazioneMercato Inter, nuovo pericolo per i nerazzurri: un altro club di Serie A irrompe su Pio Esposito! Ecco di chi si tratta Uno dei nodi principali del mercato Inter per la prossima estate ...

Mercato Inter - la strategia per l’estate e per il Mondiale per Club : il ragionamento riguarda anche Pio Esposito!

di RedazioneMercato Inter, la strategia per l’estate e per il Mondiale per Club: il ragionamento riguarda anche Pio Esposito! La situazione I dirigenti del mercato Inter ragionano in vista ...

Inter, ufficiale il rinnovo di Francesco Pio Esposito: il comunicato. Inter, Francesco Pio Esposito rinnova coi nerazzurri fino al 2030. L’Inter blinda Pio Esposito fino al 2030 dopo averlo visto sbocciare allo Spezia. L'Inter blinda Francesco Pio Esposito, ufficiale il rinnovo: futuro a tinte nerazzurre, il piano di Marotta e Inzaghi. UFFICIALE – Pio Esposito ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter. Ufficiale il rinnovo del contratto di Pio Esposito con l'Inter: con i nerazzurri fino al 2030. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) L’Inter blinda Pio Esposito fino al 2030 dopo averlo visto sbocciare allo Spezia - Dopo tutta la trafila nelle giovanili, a dargli la prima chance tra i professionisti è lo Spezia di Eduardo Macia che lo opziona nel 2023 anche nel caso di permanenza in serie A.

(Lo segnala inter-news.it:) Esposito dopo il rinnovo con l’Inter: «Il sogno continua!» - Esposito ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2030, a dimostrazione che il club nerazzurro crede tanto nell'attaccante oggi in prestito allo - Leggi su Inter-News ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Inter, ufficiale il rinnovo di Francesco Pio Esposito: il comunicato - Il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento del contratto dell'attaccante, attualmente in prestito allo Spezia in Serie B ...