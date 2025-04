Operazione antidroga Novara arrestato studente a Trieste per possesso di precursori

Novara nell’ambito dell’attività contro la produzione di metanfetamina. Dopo l’arresto, nei giorni scorsi, di un giovane novarese per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno individuato quello che ritengono il presunto fornitore di precursori chimici usati per la fabbricazione di droghe sintetiche. Il 3 aprile, a Trieste, è stato così arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per il reato di possesso non autorizzato di precursori per la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo 273/2004, di cui è consentito l’acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel “Darkweb”. Tg24.sky.it - Operazione antidroga Novara, arrestato studente a Trieste per possesso di precursori Leggi su Tg24.sky.it Proseguono le indagini della polizia di stato dinell’ambito dell’attività contro la produzione di metanfetamina. Dopo l’arresto, nei giorni scorsi, di un giovane novarese per il reato di produzione di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno individuato quello che ritengono il presunto fornitore dichimici usati per la fabbricazione di droghe sintetiche. Il 3 aprile, a, è stato cosìun ragazzo italiano di 23 anni,universitario, per il reato dinon autorizzato diper la sintesi delle droghe e produzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di sostanze chimiche codificate dal Regolamento Europeo 273/2004, di cui è consentito l’acquisto e la vendita esclusivamente a persone giuridiche e che, per tale motivo, sono difficilmente reperibili sul mercato legale ma, al contrario, molto diffuse nel “Darkweb”.

Potrebbe interessarti anche:

Serie C - tutte le trattative LIVE : Frisenna e Allegretto al Catania - un olandese per il Novara

Conto alla rovescia. Lunedì 3 gennaio si chiude anche la campagna trasferimenti invernale di Serie C, aperta lo scorso 1° gennaio: Calciomercato.com...

Centro produzione Rai Napoli - un patrimonio da valorizzare. Ugl : Bene il progetto di ristrutturazione

Esprimiamo piena soddisfazione per il progetto di ristrutturazione del Centro di Produzione Rai di Napoli, illustrato oggi nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Regione Campania» – ...

LIVE Novara-Conegliano 1-3 - A1 volley femminile 2025 in DIRETTA : le venete soffrono due set - poi volano in finale con Milano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa ...

Operazione antidroga Novara, arrestato studente a Trieste per possesso di precursori. Operazione antidroga: arrestato studente a Trieste per possesso di precursori di metanfetamine. Operazione antidroga a Novara. Ancora un blitz dei carabinieri nei boschi della droga, arrestati due spacciatori. Novara, percorreva 150 km al giorno per consegnare la cocaina a decine di clienti: arrestato 51enne. Novara, Breaking Bad all’italiana: scoperto uno dei più grandi laboratori clandestini di metanfetamina. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala tg24.sky.it:) Operazione antidroga Novara, arrestato studente a Trieste per possesso di precursori - Leggi su Sky TG24 l'articolo Operazione antidroga Novara, arrestato studente a Trieste per possesso di precursori ...

(A riportarlo è msn.com:) Arrestato uno studente di 23 anni per possesso di sostanze chimiche usate per produrre droga: è il primo caso in Italia - È avvenuto a Trieste il primo arresto in Italia per il reato di possesso non autorizzato di precursori di droghe. Il 3 aprile scorso, la Polizia di Stato ha fermato un ragazzo italiano di ...

() Operazione antidroga: arrestato studente a Trieste per possesso di precursori di metanfetamine - Lo scorso 3 aprile, a Trieste, la Polizia di Novara ha arrestato un ragazzo italiano di 23 anni, studente universitario, per possesso non autorizzato di precursori per la sintesi ...