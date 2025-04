Conte ha sempre lo stesso dubbio | Neres o Rasapdori? Gazzetta

Conte ha sempre lo stesso dubbio: Neres o Rasapdori?Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.Il grande dubbio per il posticipo di lunedì è lì in attacco, unico reparto dove c’è ancora un po’ di abbondanza e quindi più possibilità di cambiare uomini in base alle esigenze di squadra. Con Neres comunque ancora favorito su Raspadori, ma con le quotazioni dell’ex Sassuolo in netta crescita. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è rappresentato dalle caratteristiche molto diverse dei due. In base alle quali Conte deciderà anche quale abito far indossare ai suoi contro l’Empoli. Neres è fantasia e strappi, dribbling e magie improvvise. Raspadori è invece un regista aggiunto, una punta da affiancare a Lukaku al centro dell’attacco per cercare l’uno due al limite e dare anche meno punti di riferimento. Ilnapolista.it - Conte ha sempre lo stesso dubbio: Neres o Rasapdori? (Gazzetta) Leggi su Ilnapolista.it halo?Ne scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo.Il grandeper il posticipo di lunedì è lì in attacco, unico reparto dove c’è ancora un po’ di abbondanza e quindi più possibilità di cambiare uomini in base alle esigenze di squadra. Concomunque ancora favorito su Raspadori, ma con le quotazioni dell’ex Sassuolo in netta crescita. Il problema, se così vogliamo chiamarlo, è rappresentato dalle caratteristiche molto diverse dei due. In base alle qualideciderà anche quale abito far indossare ai suoi contro l’Empoli.è fantasia e strappi, dribbling e magie improvvise. Raspadori è invece un regista aggiunto, una punta da affiancare a Lukaku al centro dell’attacco per cercare l’uno due al limite e dare anche meno punti di riferimento.

