Sangiovannese è di scena oggi a Seravezza per dare seguito al pesante successo interno di domenica con il Poggibonsi che ha riacceso la speranza di poter mantenere la categoria dopo alcuni risultati negativi. Di fronte c’è la terza forza del campionato con 50 punti all’attivo a soli tre lunghezze dalla seconda piazza, occupata dal Foligno, che sperano di poter conquistare per giocarsi i play-off nella posizione di privilegio. L’allenatore Alessandro Deri (nella foto) sa bene che non sarà una passeggiata: "Se in questo preciso momento della stagione sono terzi significa che hanno valori importanti. A noi servirà la gara perfetta per portare via un risultato positivo". Saranno sicuramente tre le assenze quest’oggi e riguardano il difensore Santeramo, che sconterà la sua terza e ultima giornata di squalifica, l’infortunato Nannini che tornerà a disposizione dopo Pasqua e l’altro squalificato Foresta. Sport.quotidiano.net - La Sangiovannese sfida il Seravezza per mantenere la categoria Leggi su Sport.quotidiano.net Laè di scena oggi aper dare seguito al pesante successo interno di domenica con il Poggibonsi che ha riacceso la speranza di poterladopo alcuni risultati negativi. Di fronte c’è la terza forza del campionato con 50 punti all’attivo a soli tre lunghezze dalla seconda piazza, occupata dal Foligno, che sperano di poter conquistare per giocarsi i play-off nella posizione di privilegio. L’allenatore Alessandro Deri (nella foto) sa bene che non sarà una passeggiata: "Se in questo preciso momento della stagione sono terzi significa che hanno valori importanti. A noi servirà la gara perfetta per portare via un risultato positivo". Saranno sicuramente tre le assenze quest’oggi e riguardano il difensore Santeramo, che sconterà la sua terza e ultima giornata di squalifica, l’infortunato Nannini che tornerà a disposizione dopo Pasqua e l’altro squalificato Foresta.

