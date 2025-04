E' uscito di casa ieri alle 13 e non è più rientrato | aiutatemi a trovare mio padre

uscito di casa ieri, venerdì 11 aprile, tra le 13 e le 15 e non è più rientrato. Le forze dell'ordine lo stanno cercando. Il figlio Fabrizio Benelli, titolare della trattoria Il Rigoletto ha pubblicato un appello su Facebook. "Papà è uscito di casa oggi tra le 13 e le 15. Non è più.

