Bimbo di 4 anni muore dopo incidente con la minimoto a Palermo l’ipotesi investigativa | Forse non era solo

dopo quattro giorni di agonia è morto in ospedale il bambino di 4 anni rimasto vittima di un incidente con la minimoto lunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a Palermo. Il piccolo era ricoverato all'ospedale pediatrico Di Cristina. Le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero, sono precipitate e per lui non c’è stato nulla da fare. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via Giovanni Bruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su una minimoto che, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere il Bimbo è stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia. Quotidiano.net - Bimbo di 4 anni muore dopo incidente con la minimoto a Palermo, l’ipotesi investigativa: “Forse non era solo” Leggi su Quotidiano.net Roma, 12 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta il piccolo Thomas Viviano.quattro giorni di agonia è morto in ospedale il bambino di 4rimasto vittima di uncon lalunedì scorso nel quartiere Boccadifalco a. Il piccolo era ricoverato all'ospedale pediatrico Di Cristina. Le sue condizioni, apparse disperate fin dal momento del ricovero, sono precipitate e per lui non c’è stato nulla da fare. L'era avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile in via GiovBruno, a poca distanza dall'abitazione del bambino. Il piccolo si trovava su unache, secondo gli accertamenti della Polizia Municipale, era provvisto di rotelle, quando è finito violentemente contro un muretto. A soccorrere ilè stato il padre, che lo aveva trasportato all'ospedale Ingrassia.

