Ilfattoquotidiano.it - Alcantara al Car Design Award 2025, quando il made in Italy fa rima con emozione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel cuore della MilanoWeek, il Carha celebrato le eccellenze delautomobilistico internazionale. All’interno dell’ADIMuseum, in piazza Compasso d’Oro, tra concept visionari e icone su quattro ruote, è stato protagonista anche una eccellenza italiana che da oltre cinquant’anni trasforma ogni abitacolo in un’esperienza:.Partner ufficiale del premio,ha arricchito l’evento con “LE ICONE”, installazione suggestiva che ha reinterpretato oggetti comuni come opere d’arte. Il messaggio è chiaro: la materia non è più semplice rivestimento, ma veicolo di significato, di, di connessione.Fondata nel 1972,è un ambasciatore delinche unisce estetica, funzionalità e innovazione. Amato daer, architetti e brand internazionali, ha trovato nell’automotive il suo palcoscenico ideale.