Monreale in fiaccolata per Sara | No al femminicidio

Monreale – Si è svolta questa sera, con sentita e numerosa partecipazione, la fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa tragicamente scomparsa a Messina, vittima di femminicidio. Il corteo, partito alle ore 19:30 da Piazza Guglielmo II, ha attraversato le vie di Monreale in un silenzioso e commosso omaggio. Ad aprire la manifestazione .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Monreale in fiaccolata per Sara: No al femminicidio Leggi su Monrealelive.it – Si è svolta questa sera, con sentita e numerosa partecipazione, lain memoria diCampanella, la giovane studentessa tragicamente scomparsa a Messina, vittima di. Il corteo, partito alle ore 19:30 da Piazza Guglielmo II, ha attraversato le vie diin un silenzioso e commosso omaggio. Ad aprire la manifestazione .(live.it)

Potrebbe interessarti anche:

A Bologna fiaccolata per Ilaria Sula e Sara Campanella

Da Nord a Sud, l’Italia risponde con rabbia e dolore all’ennesima ondata di femminicidi. I collettivi transfemministi, guidati da NonUnaDiMeno, stanno riempiendo le piazze delle principali città ...

Sara Campanella - in migliaia alla fiaccolata per la studentessa uccisa. Il fidanzato : “Perso un pezzo di cuore”

Sono migliaia le persone alla fiaccolata in ricordo di Sara Campanella, la studentessa universitaria di 22 anni uccisa a coltellate ieri a Messina. La manifestazione è stata organizzata nel ...

Il femminicidio di Sara Campanella e il dolore a Monreale - martedì una fiaccolata in città

Monreale – Il Comune di Monreale esprime profondo cordoglio e indignazione per il brutale femminicidio di Sara Campanella, giovane studentessa di 22 anni, avvenuto a Messina lo scorso 31 marzo. ...

Sara Campanella, fiaccolata a Monreale per dire basta alla violenza sulle donne. Monreale, taglio ai fondi per la Consulta Giovanile: “Scelta miope e dannosa”. Fiaccolata contro il caro-energia: protesta pacifica a San Gavino. Monreale in fiaccolata per Sara: No al femminicidio. Monreale in fiaccolata per Sara: No al femminicidio. Monreale in fiaccolata per Sara | No al femminicidio. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è informazione.it:) Monreale in fiaccolata per Sara: No al femminicidio - Monreale – Si è svolta questa sera, con sentita e numerosa partecipazione, la fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa tragicamente scomparsa a Messina, vittima di femminicidio ...

(Ne dà notizia monrealenews.it:) Monreale si stringe nel ricordo di Sara Campanella: partecipata fiaccolata per le vie della città - Circa 500 persone hanno voluto manifestare per la studentessa uccisa a Messina MONREALE, 8 aprile – Si è svolta questa sera, con una sentita e numerosa pa ...

(Stando a quanto scrive informazione.it:) A Monreale stasera la fiaccolata in memoria di Sara - Monreale – Il Comune di Monreale organizza una fiaccolata in memoria di Sara Campanella, la giovane studentessa vittima di femminicidio a Messina. La manifestazione si terrà stasera, martedì 8 aprile, ...