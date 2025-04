Vigor | Concentrazione e Tifosi per la Salvezza in Quarta Serie

Si torna a parlare di campionato in casa. Le questioni societarie sono temporaneamente archiviate, di certo se ne riparlerà: per capire quale aspetto avrà la Vigor del futuro. Ora però c'è una Salvezza da conquistare, un dettaglio per nulla trascurabile, anzi, la permanenza in Quarta Serie rappresenta la pagina bianca sulla quale disegnare il futuro. La squadra non ha mai smesso di lavorare: è stata informata della separazione tra la Vigor e Lewis senza mai perdere di vista l'obiettivo. "Un sorriso ed hanno ricominciato a lavorare più carichi di prima. Sono certo che il senso di appartenenza sia più forte che mai" aveva spiegato il Presidente Federiconi per descrivere la reazione della squadra, pochi minuti dopo il colloquio con il gruppo in merito alle novità societarie. In fondo sono proprio loro a scendere in campo ed è opportuno che il focus rimanga sul campionato a sole 4 giornate dal termine.

