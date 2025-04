Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi commozione in diretta dei colleghi | “Giornale in lutto”

Morto improvvisamente Giuseppe Carrisi, grave lutto per la redazione del Giornale Radio Rai. I conduttori Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà faticano a trattenere le lacrime durante la diretta. Leggi su Fanpage.it Nelle scorse ore èimprovvisamente, grave lutto per la redazione del Giornale Radio Rai. I conduttori Danilo Tolardo e Maria Rosaria Villivà faticano a trattenere le lacrime durante la

È morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi. È morto Giuseppe Carrisi, il cordoglio dell'Usigrai.

