Un Alieno in Patria con Peter Gomez Manuela Moreno e Paolo Rossi | ospiti in studio Carlo Lucarelli Lidia Ravera Gianrico Carofiglio e Annalisa Terranova

Carlo Lucarelli, Lidia Ravera, Gianrico Carofiglio e Annalisa Terranova sono i protagonisti del dialogo con l’“Alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 12 aprile alle 20.15 su Rai 3.Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dal comico e attore Paolo Rossi. Un dialogo continuo con giornalisti, attori, registi, scrittori e cantanti, punteggiati con ironia dalla band di Paolo Rossi.Uno sguardo senza pregiudizi sull’attualità, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolo ospiti nel foyer del Teatro delle Vittorie, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra.L'articolo “Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Carlo Lucarelli, Lidia Ravera, Gianrico Carofiglio e Annalisa Terranova proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - “Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Carlo Lucarelli, Lidia Ravera, Gianrico Carofiglio e Annalisa Terranova Leggi su Ilfattoquotidiano.it sono i protagonisti del dialogo con l’“, in “Unin” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 12 aprile alle 20.15 su Rai 3.Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalistae dal comico e attore. Un dialogo continuo con giornalisti, attori, registi, scrittori e cantanti, punteggiati con ironia dalla band di.Uno sguardo senza pregiudizi sull’attualità, insieme a personaggi della cultura e dello spettacolonel foyer del Teatro delle Vittorie, con lo stupore di chi è appena sbarcato sulla Terra.L'articolo “Unin” coninproviene da Il Fatto Quotidiano.

Potrebbe interessarti anche:

Un Alieno in Patria per Manuela Moreno e Peter Gomez su Rai 3

In uscita dal TG2, per Manuela Moreno è tempo di guardare avanti. “Non mettetevi troppo comodi” perché vi possiamo anticipare che la giornalista, alla volta di Rai 3 con Peter Gomez, non starà ...

Un Alieno in Patria per Manuela Moreno e Peter Gomez su Rai 3

In uscita dal TG2, per Manuela Moreno è tempo di guardare avanti. “Non mettetevi troppo comodi” perché vi possiamo anticipare che la giornalista, alla volta di Rai 3 con Peter Gomez, non starà ...

Su Rai 3 “Un Alieno in Patria” - la nuova trasmissione di Peter Gomez con Manuela Moreno e Paolo Rossi : ospiti della prima puntata Gianfranco Fini e Rula Jebreal

Peter Gomez è… un alieno in patria”. Un po’ Ennio Flaiano e un po’ Giuseppe Verdi, il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano torna tutti i sabati in diretta alle ...

“Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Carlo…. Peter Gomez è "Un alieno in patria". Peter Gomez conduce su Rai3 "Un alieno in patria". Gomez “alieno in patria”, pochi guizzi a parte Ridley Scott. Al via “Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, da sabato 29 marzo alle 21.15 in diretta su Rai 3. Un Alieno in Patria oggi in tv sabato 29 marzo su Rai 3: le anticipazioni del nuovo programma di Peter Gomez. Ne parlano su altre fonti

() ‘Un alieno in patria’, esordio talk di Gomez su Rai3. Fini: “Il kit di sopravvivenza della commissaria Ue? Ridicolo” - Diviso in due parti, la prima come un talk classico, la seconda come racconto fitto e senza filtri dei casi di attualità politica più eclatanti della settimana ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Un alieno in patria, a Gomez serve Fini per ravvivare un debutto che mette già fuorigioco Paolo Rossi - Nell'astronave di Peter Gomez a dare ritmo e fluidità alla prima puntata è stato Fini. La recensione del debutto di Un alieno in patria ...

(Come riportato da gaeta.it:) Nuovo programma “Un alieno in patria”: approfondimenti su cultura e attualità a Rai3 - "Un alieno in patria", il nuovo programma di Peter Gomez su Rai3, debutta il 29 marzo con un'analisi critica su cultura e attualità, affiancato da Manuela Moreno e Paolo Rossi.