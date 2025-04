Serie B1 | Montesport in trasferta a Sassuolo derby Timenet Empoli-Fucecchio

Serie B1, la Montesport sarà in trasferta, questa sera, alle 21, a Sassuolo, dove al PalaPaganelli di Via Nievo, incontrerà le locali della BSC SSDARL MO. La partita è molto delicata per la Montesport che nelle ultime partite ha perduto punti importanti. Attualmente le biancoblù sono dodicesime con 25 punti, mentre le emiliane sono decime con 26 punti. E' indispensabile portare via punti per impedire di essere risucchiate nelle zone basse della classifica. La Pallavolo I' Giglio di Castelfiorentino oggi pomeriggio è in trasferta a Prato, al Pala San Paolo, per incontrare l'Ariete Pallavolo. Le locali sono quinte in classifica con 50 punti e qualche speranza di disputare i play-off. Le biancorosse sono dodicesime con 23 punti. Le ultime partite delle ragazze di Buoncristiani però sono state piuttosto promettenti e quindi si spera di riportare a casa punti importanti, anche se sarà dura.

