GUIDA TV 11 APRILE 2025 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI TRADIMENTO

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
21:30 00:00 The Voice Senior ultima puntata / Tv7
Talent / Rubrica

Rai2
21:20 23:20 Air: La Storia del Grande Salto 1°Tv / Tango
Film / Talk Show

Rai3
21:25 00:00 NewsRoom / Tg3 Linea Notte
Inchieste / Rubrica

Rete 4
21:20 01:00 Quarto Grado / All Rise
Inchieste / Serie Tv

Canale 5
21:40 00:10 TRADIMENTO 1°Tv / The Couple
Serie Tv / Reality

Italia 1
21:25 23:45 Taken 3: L'Ora della Verità / Mission: Impossible III
Film / Film

La7
21:15 01:00 Propaganda Live / TgLa7
Satira / Notiziario

Tv8
21:35 00:25 Masterchef Italia 13 1°Tv free / Masterchef Italia 13 R
Reality / Reality

Nove
21:30 23:10 Fratelli di Crozza / Che Tempo Che Fa: Bis
Satira / Talk Show

