SOGNANDO BALLANDO | I CASTING NELLA MATTINA DI RAI1 ASPETTANDO IL SERALE

CASTING per selezionare i 10 ballerini concorrenti di "SOGNANDO BALLANDO con le Stelle", lo show di primavera di RAI1 con Milly Carlucci.In ogni puntata, 6 coppie si esibiranno davanti alla giuria presieduta da Carolyn Smith che, accompagnata da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Simone Di Pasquale e Matteo Addino, emetterà il proprio verdetto su chi potrà accedere alla fase successiva della selezione, se entrambi gli elementi di una coppia, uno soltanto oppure nessuno.Queste le 6 esibizioni che vedremo durante la prima puntata, sabato 12 aprile, in onda alle 10:50 su RAI1:Dario Scuderi con Valentina FioriniAndrea Cavalieri con Aurora RanvestelAlvaro Corcoles con Francesca IanuarioSilvio Anselmi con Eleonora RiccardiCristian Vanni con Chiara CadedduChiquito con Aly-ZAl termine delle 6 esibizioni, la giuria presieduta da Carolyn Smith scriverà in busta chiusa i nomi dei concorrenti che accederanno alla terza puntata, NELLA quale ognuno di loro si esibirà singolarmente per guadagnarsi la possibilità di diventare protagonista delle puntate che a partire da venerdì 9 maggio animeranno le serate di RAI1.

