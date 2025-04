Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia | il Como punta alla salvezza in Serie A

Cesc Fabregas. Dall’estero arrivano le ultime sirene, visto che, a leggere la stampa tedesca, anche il Lipsia starebbe corteggiando con insistenza l’allenatore del Como, sotto contratto con i lariani fino al 2028. Si sussurra che il club tedesco sarebbe disposto a versare un indennizzo pur di assicurarsi il tecnico spagnolo (come possibili alternative vengono indicati anche i nomi di Oliver Glasner, Danny Röhl e Roger Schmidt). Il quale, però, non vuole farsi distrarre dalle voci e guarda il traguardo stagionale, ovvero conquistare quanto prima la salvezza in Serie A. Già battendo il Torino domani si potrebbe “ipotecare“ l’obiettivo, anche se la squadra granata è fra le migliori del 2025. Di sicuro la vittoria in rimonta nel derby con il Monza ha ridato morale e fiducia al gruppo, che ha conquistato quattro punti nelle ultime due gare. Sport.quotidiano.net - Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia: il Como punta alla salvezza in Serie A Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo Roma e Milan altre società hanno messo gli occhi su. Dall’estero arrivano le ultime sirene, visto che, a leggere la stampa tedesca, anche ilstarebbe corteggiando con insistenza l’allenatore del, sotto contratto con i lariani fino al 2028. Si sussurra che il club tedesco sarebbe disposto a versare un indennizzo pur di assicurarsi il tecnico spagnolo (come possibili alternative vengono indicati anche i nomi di Oliver Glasner, Danny Röhl e Roger Schmidt). Il quale, però, non vuole farsi distrarre dalle voci e guarda il traguardo stagionale, ovvero conquistare quanto prima lainA. Già battendo il Torino domani si potrebbe “ipotecare“ l’obiettivo, anche se la squadra granata è fra le migliori del 2025. Di sicuro la vittoria in rimonta nel derby con il Monza ha ridato morale e fiducia al gruppo, che ha conquistato quattro punti nelle ultime due gare.

Potrebbe interessarti anche:

Il Como 1907 di Cesc Fàbregas annuncia l’acquisto di Dele Alli

2025-01-19 20:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Lui Come il 1907 chi dirige Cesc Fabregas ha annunciato domenica l’ingaggio del centrocampista ...

Como - i convocati di Cesc Fabregas in vista della partita contro il Milan : ecco chi ci sarà per la trasferta contro i rossoneri

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Milan valido per la 29a giornata del campionato di Serie A: i dettagli L’allenatore del Como Cesc ...

Calciomercato Milan - La Repubblica : offerta shock di Cesc Fabregas per Theo Hernandez. Il retroscena

In merito al calciomercato del Milan, La Repubblica svela l’offerta shock fatta da Cesc Fabregas ai rossoneri per Theo Hernandez. Theo Hernandez nel mercato invernale è stato ad un passo dal ...

Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia: il Como punta alla salvezza in Serie A. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) Cesc Fabregas corteggiato dal Lipsia: il Como punta alla salvezza in Serie A - Il Lipsia mostra interesse per Fabregas, ma il Como si concentra sulla salvezza in Serie A. Sfida cruciale contro il Torino.

(Da una nota di tuttomercatoweb.com si apprende che:) Lipsia su Fabregas, per strapparlo al Como c'è bisogno di un indennizzo economico - Il Como ha fatto sapere già a più riprese di non vedere un futuro prossimo in panchina senza Cesc Fabregas, ma ciononostante i rumors di.

(Dalle pagine di tuttomercato24.com si apprende che:) Como, Fabregas piace in Europa: il Lipsia lo segue. I dettagli - Il nome di Cesc Fabregas torna a circolare con insistenza nei radar del grande calcio europeo. Stavolta non come calciatore, ma come allenatore emergente. Dopo l’ottimo lavoro svolto sulla panchina de ...