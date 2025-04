Inter-Cagliari ballottaggi e rotazioni per Inzaghi | 4 cambia a centrocampo – CdS

Inter torna in campo oggi alle 18 contro il Cagliari con un solo obiettivo: allungare in vetta alla classifica, almeno momentaneamente, e mettere pressione al Napoli di Conte, impegnato lunedì sera contro l'Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi, consapevole delle energie spese in Europa e del calendario fitto, è pronto a operare alcuni cambi mirati, soprattutto in mezzo al campo.BALLOTTACCI AL CENTRO – Reduci dall'entusiasmante vittoria di Monaco in Champions League, i nerazzurri vogliono dare continuità anche in campionato e avvicinarsi con fiducia al rush finale, a sole sei giornate dalla fine della stagione. Simone Inzaghi opererà diversi cambi di formazione per gestire al meglio le forze, soprattutto a centrocampo. In regia resta vivo il dubbio tra Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu: l'albanese garantisce più freschezza e può far rifiatare il turco, autentico faro della manovra nerazzurra ma reduce da settimane di grande impiego.

