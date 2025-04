Temporali Devastanti in Bihar e Nepal | 69 Morti per Fulmini Intensi

Temporali insolitamente Intensi nello Stato del Bihar, nell'India orientale, e nel vicino Nepal: lo hanno reso noto oggi le autorità dei due Paesi. Nel Bihar, almeno 61 persone hanno perso la vita tra giovedì e venerdì, mentre in Nepal altre otto persone sono morte a causa di "Fulmini" mercoledì e giovedì. Secondo l'ufficio locale del dipartimento Meteorologico Indiano, forti piogge colpiranno nuovamente il Bihar oggi. L'anno scorso, gli esperti avevano avvertito che il cambiamento climatico stava alimentando un allarmante aumento dei Fulmini in India, che uccidono più di 1.900 persone all'anno nel Paese più popoloso del mondo. I Fulmini hanno causato 101.309 Morti tra il 1967 e il 2020, con un forte aumento tra il 2010 e il 2020, secondo un team di ricercatori guidato dalla Fakir Mohan University nello stato orientale di Odisha. Quotidiano.net - Temporali Devastanti in Bihar e Nepal: 69 Morti per Fulmini Intensi Leggi su Quotidiano.net Almeno 69 persone sono morte questa settimana a causa diinsolitamentenello Stato del, nell'India orientale, e nel vicino: lo hanno reso noto oggi le autorità dei due Paesi. Nel, almeno 61 persone hanno perso la vita tra giovedì e venerdì, mentre inaltre otto persone sono morte a causa di "" mercoledì e giovedì. Secondo l'ufficio locale del dipartimento Meteorologico Indiano, forti piogge colpiranno nuovamente iloggi. L'anno scorso, gli esperti avevano avvertito che il cambiamento climatico stava alimentando un allarmante aumento deiin India, che uccidono più di 1.900 persone all'anno nel Paese più popoloso del mondo. Ihanno causato 101.309tra il 1967 e il 2020, con un forte aumento tra il 2010 e il 2020, secondo un team di ricercatori guidato dalla Fakir Mohan University nello stato orientale di Odisha.

Potrebbe interessarti anche:

Temporali e bufere di neve : l’inverno fa la voce grossa

Fine settimana di maltempo su molte regioni: neve in pianura sul Nord-Ovest, temporali e nubifragi sulle aree tirreniche e le Isole Maggiori. Ecco che meteo ci attende e le proiezioni di gelo dopo ...

Maltempo - allerta meteo per temporali domani 21 gennaio : pioggia in arrivo - le regioni a rischio

La Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 21 un’allerta meteo gialla su alcuni settori di Sicilia e Basilicata. Possibili piogge e temporali. Il bollettino completo delle ...

Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani 11 marzo : le regioni a rischio

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per la giornata di domani, martedì 11 marzo. Ecco le regioni a rischio.Continua a leggere

Temporali Devastanti in Bihar e Nepal: 69 Morti per Fulmini Intensi. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è quotidiano.net:) Temporali Devastanti in Bihar e Nepal: 69 Morti per Fulmini Intensi - Almeno 69 morti in Bihar e Nepal a causa di temporali intensi e fulmini. Il cambiamento climatico aumenta il rischio.