Cagliari trionfa in Coppa Italia Primavera Inter prepara la sfida di Champions

Cagliari che ha vinto di recente a Milano. Nella cornice dell’Arena, dove un tempo lontano giocava la prima squadra dell’Inter, la Primavera dei sardi si è tolta lo sfizio di alzare al cielo il trofeo della Coppa Italia di categoria. Ad applaudirli Nicolò Barella, il giorno dopo aver firmato da protagonista il successo in casa del Bayern Monaco. Lui, sardo di nascita, spera oggi di non veder replicate le scene di giubilo a cui ha partecipato mercoledì scorso il presidente Giulini, un passato da piccolo azionista e membro del CdA Interista, oggi massimo dirigente dei rossoblù impegnati nella lotta per non retrocedere. Se in Champions League la squadra di Inzaghi ha appena ottenuto lo scalpo del Bayern, un’impresa da confermare nel ritorno dei quarti di mercoledì prossimo al Meazza, in campionato la capolista è appena incappata nella classica buccia di banana. Sport.quotidiano.net - Cagliari trionfa in Coppa Italia Primavera, Inter prepara la sfida di Champions Leggi su Sport.quotidiano.net C’è unche ha vinto di recente a Milano. Nella cornice dell’Arena, dove un tempo lontano giocava la prima squadra dell’, ladei sardi si è tolta lo sfizio di alzare al cielo il trofeo delladi categoria. Ad applaudirli Nicolò Barella, il giorno dopo aver firmato da protagonista il successo in casa del Bayern Monaco. Lui, sardo di nascita, spera oggi di non veder replicate le scene di giubilo a cui ha partecipato mercoledì scorso il presidente Giulini, un passato da piccolo azionista e membro del CdAista, oggi massimo dirigente dei rossoblù impegnati nella lotta per non retrocedere. Se inLeague la squadra di Inzaghi ha appena ottenuto lo scalpo del Bayern, un’impresa da confermare nel ritorno dei quarti di mercoledì prossimo al Meazza, in campionato la capolista è appena incappata nella classica buccia di banana.

