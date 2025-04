Villa Santa Lucia il Sindaco Capraro interviene presso la Regione Lazio per sbloccare i lavori ATER

Sindaco di Villa Santa Lucia, Orazio Capraro, è intervenuto presso la Regione Lazio per affrontare una situazione che da mesi sta causando gravi disagi ai residenti dei palazzi ATER di via Romualdo Rizza.I suddetti edifici sono attualmente interessati da lavori di ristrutturazione, ma a. Frosinonetoday.it - Villa Santa Lucia, il Sindaco Capraro interviene presso la Regione Lazio per sbloccare i lavori ATER Leggi su Frosinonetoday.it Ildi, Orazio, è intervenutolaper affrontare una situazione che da mesi sta causando gravi disagi ai residenti dei palazzidi via Romualdo Rizza.I suddetti edifici sono attualmente interessati dadi ristrutturazione, ma a.

Potrebbe interessarti anche:

Battesimo civico per i neo maggiorenni di Villa Santa Maria

Battesimo civico per i neo maggiorenni di Villa Santa Maria che ieri, nel corso di una cerimonia, hanno ricevuto un testo sulla Costituzione Italiana La giornata si è aperta con una visita e un ...

Stipendi in ritardo e niente scatti anzianità : stato di agitazione nella Rssa Villa Santa Maria di Pulsano

MONTE SANT’ANGELO - Fp Cgil Foggia e Fials hanno proclamato lo stato di agitazione del personale della Rssa Villa Santa Maria di Pulsano di Monte Sant’Angelo e hanno avviato la procedura di ...

Villa Filangeri a Santa Flavia e il Museo del mare di Porticello : l'itinerario con aperitivo

Un nuovo e inedito itinerario alla scoperta di due chicche siciliane imperdibili, a pochi passi da Palermo. Domenica 2 febbraio visita guidata a Villa Filangeri, magnifica residenza di ...

Villa Santa Lucia, il Sindaco Capraro interviene presso la Regione Lazio per sbloccare i lavori ATER. Villa Santa Lucia abbraccia il futuro: al via i lavori del primo asilo nido. Villa Santa Lucia – Il sindaco Capraro caccia il vice Di Folco: “Il suo operato non è stato soddisfacente”. Villa Santa Lucia (FR) - Rocambolesca fuga dopo il furto, il sindaco preannuncia più videosorveglianza. Orazio Capraro decade dalla carica di sindaco di Villa Santa Lucia. Villa Santa Lucia – Il Sindaco Capraro resta al suo posto: cade l’incompatibilità. Il Tribunale civile si dichiara incompetente. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è ilgazzettino.it:) Cimeli del Duce e della Decima Mas esposti negli stand: bufera sulla fiera Militaria. E l’Anpi presenta un esposto - Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco, che, non appena appreso ... ma difendo il ruolo di Santa Lucia come luogo di incontro e di fiera: che non si butti via tutto questo per il ...

(Come si legge su imperiapost.it:) Diano Marina: lupi in via Santa Lucia, interviene il sindaco Za Garibaldi. “Situazione non allarmante, ma prestare attenzione” - Scrive il sindaco: “In merito all’avvistamento di lupi in via Santa Lucia desidero tranquillizzare la cittadinanza e al tempo stesso ricordare a tutti di prestare attenzione, non avvicinandosi troppo ...