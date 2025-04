Versilia salvo Massarosa ai playoff e Atletico Viareggio in ascesa nel Futsal

Versilia salvo, Massarosa/Family Service ai playoff e Atletico Viareggio che continua a risalire in classifica. In ogni categoria il Futsal regala soddisfazioni alla Versilia. Serie B. Il Versilia/Sgs Gestione Servizi conclude la sua prima storica stagione in cadetteria, con la salvezza già conquistata, con il bel 5-5 con la capolista X Martiri. Tris per Gambino e singoli per Ciardelli e Pitondo. "È stata una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, quindi cercheremo di allungare un pochino la rosa a disposizione. Comunque stagione molto positiva", dice Matteo Paperini. Classifica: X Martiri 47; Villafontana 41; Bagnolese 35; Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Italgronda Prato 34; Boca Livorno 33; Versilia/Sgs Gestione Servizi 32; Mattagnese 30; Toringhese 24; Real Casalgrandese 23; Sangiovannese 9. Sport.quotidiano.net - Versilia salvo, Massarosa ai playoff e Atletico Viareggio in ascesa nel Futsal Leggi su Sport.quotidiano.net /Family Service aiche continua a risalire in classifica. In ogni categoria ilregala soddisfazioni alla. Serie B. Il/Sgs Gestione Servizi conclude la sua prima storica stagione in cadetteria, con la salvezza già conquistata, con il bel 5-5 con la capolista X Martiri. Tris per Gambino e singoli per Ciardelli e Pitondo. "È stata una stagione fortemente condizionata dagli infortuni, quindi cercheremo di allungare un pochino la rosa a disposizione. Comunque stagione molto positiva", dice Matteo Paperini. Classifica: X Martiri 47; Villafontana 41; Bagnolese 35; Balca Poggese, Arpi Nova Campi Bisenzio e Italgronda Prato 34; Boca Livorno 33;/Sgs Gestione Servizi 32; Mattagnese 30; Toringhese 24; Real Casalgrandese 23; Sangiovannese 9.

Serie B, C2 and women's soccer. Versilia/Sgs is safe. Massarosa in the playoffs.

