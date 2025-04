Chiesa disorientata per Papa Francesco in poncho Ma lui fa di testa sua

Papa Francesco in San Pietro senza la talare bianca, lo zucchetto e, come qualcuno ha fatto notare, neppure l'anello pontificale. La decisione di Bergoglio, perché è ormai acclarato che di volontà tutta personale si parla, ha creato un vero e proprio scompiglio non solo sui social e nei più famosi e seguiti blog di approfondimento ecclesiastico, ma in generale nell'opinione pubblica come pure nella Chiesa. Persino alcuni quotidiani notoriamente progressisti, quelli, per intenderci, che per anni hanno incensato il pontefice argentino dal loro punto di vista editoriale dichiaratamente laico, hanno sfornato editoriali e commenti al vetriolo sull'episodio accaduto nella tarda mattinata di giovedì. Inutile anche solo entrare nel merito di ciò che è apparso nelle ultime ore sulla stampa cattolica americana, la più apertamente conservatrice dell'intero pianeta, ma un commento in particolare, quello del corrispondente vaticano del Life Site News Micheal Hayes, merita di essere citato perché interpreta alla perfezione la domanda che tutti da due giorni si pongono: è stato un gesto deliberatamente studiato quello di Francesco? Per il giornalista americano il messaggio di Bergoglio al mondo, alla curia e in special modo ai cardinali che stanno da tempo preparando il terreno per il prossimo Conclave è chiaro e molto lucido: «Ci sono, sono vivo e finché vivrò resterò al mio posto», continuando a sparigliare con gesti eclatanti studiati al momento, in modo da cogliere di sorpresa anche i più stretti collaboratori. Iltempo.it - Chiesa disorientata per Papa Francesco in poncho. Ma lui fa di testa sua Leggi su Iltempo.it Non si placano le polemiche per l'apparizione a sorpresa diin San Pietro senza la talare bianca, lo zucchetto e, come qualcuno ha fatto notare, neppure l'anello pontificale. La decisione di Bergoglio, perché è ormai acclarato che di volontà tutta personale si parla, ha creato un vero e proprio scompiglio non solo sui social e nei più famosi e seguiti blog di approfondimento ecclesiastico, ma in generale nell'opinione pubblica come pure nella. Persino alcuni quotidiani notoriamente progressisti, quelli, per intenderci, che per anni hanno incensato il pontefice argentino dal loro punto di vista editoriale dichiaratamente laico, hanno sfornato editoriali e commenti al vetriolo sull'episodio accaduto nella tarda mattinata di giovedì. Inutile anche solo entrare nel merito di ciò che è apparso nelle ultime ore sulla stampa cattolica americana, la più apertamente conservatrice dell'intero pianeta, ma un commento in particolare, quello del corrispondente vaticano del Life Site News Micheal Hayes, merita di essere citato perché interpreta alla perfezione la domanda che tutti da due giorni si pongono: è stato un gesto deliberatamente studiato quello di? Per il giornalista americano il messaggio di Bergoglio al mondo, alla curia e in special modo ai cardinali che stanno da tempo preparando il terreno per il prossimo Conclave è chiaro e molto lucido: «Ci sono, sono vivo e finché vivrò resterò al mio posto», continuando a sparigliare con gesti eclatanti studiati al momento, in modo da cogliere di sorpresa anche i più stretti collaboratori.

