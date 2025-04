Badante massacra di botte anziano il primo giorno di lavoro e ne provoca la morte | a processo

processo a carico del Badante di 31 anni accusato della morte di Nicolò Caronia, 94 anni. L'anziano è deceduto in seguito alle percosse dopo due mesi di agonia in ospedale. Leggi su Fanpage.it È iniziato ila carico deldi 31 anni accusato delladi Nicolò Caronia, 94 anni. L'è deceduto in seguito alle percosse dopo due mesi di agonia in ospedale.

Badante massacra di botte anziano il primo giorno di lavoro e ne provoca la morte: a processo. Massacra di botte l'anziano che doveva assistere: arrestato il badante. Il 94enne aveva chiesto del caffè. "Mi stai spiando il telefono", il badante accusa l'anziano e lo massacra colpendolo alla testa. Botte al prete, arrestata badante. "Hai una sigaretta?". "No". Gli stacca un pezzo di orecchio a morsi e lo massacra a testate. Ne parlano su altre fonti

(Come indicato da fanpage.it:) Badante massacra di botte anziano il primo giorno di lavoro e ne provoca la morte: a processo - È iniziato il processo a carico del badante di 31 anni accusato della morte di Nicolò Caronia, 94 anni. L’anziano è deceduto in seguito alle percosse dopo due mesi di agonia in ospedale.

