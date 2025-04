Fase presenta Fiamme | il nuovo singolo che parla di dipendenza e rinascita

Fase, è il protagonista di un nuovo episodio del podcast musicale Unplugged Playlist di Periodico Deli. Insieme a Donatella Parazzo e Sofia Riccaboni, Valerio ha raccontato il significato più profondo del suo nuovo singolo “Fiamme”, uscito dopo lo showcase di lancio del 28 marzo. “Fiamme”: un brano sulla dipendenza, tra relazioni tossiche e riscatto personaleIl singolo Fiamme affronta con forza il tema della dipendenza emotiva e psicologica, superando la semplice narrazione delle relazioni tossiche. Valerio rivela che la canzone nasce dal racconto di un’amica alle prese con l’uso di psicofarmaci e attacchi di panico. Da lì, il cantautore ha costruito una metafora potente, personificando la dipendenza come un “lei” invisibile e pervasiva. Dailyshowmagazine.com - Fase presenta “Fiamme”: il nuovo singolo che parla di dipendenza e rinascita Leggi su Dailyshowmagazine.com Il cantautore torinese Valerio Urti, in arte, è il protagonista di unepisodio del podcast musicale Unplugged Playlist di Periodico Deli. Insieme a Donatella Parazzo e Sofia Riccaboni, Valerio ha raccontato il significato più profondo del suo”, uscito dopo lo showcase di lancio del 28 marzo. “”: un brano sulla, tra relazioni tossiche e riscatto personaleIlaffronta con forza il tema dellaemotiva e psicologica, superando la semplice narrazione delle relazioni tossiche. Valerio rivela che la canzone nasce dal racconto di un’amica alle prese con l’uso di psicofarmaci e attacchi di panico. Da lì, il cantautore ha costruito una metafora potente, personificando lacome un “lei” invisibile e pervasiva.

Potrebbe interessarti anche:

Nuovo treno per la Metromare : al via la fase di rodaggio

Roma, 24 febbraio 2025 – Questa mattina l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, insieme ai tecnici di Atac e Cotral, ha effettuato un sopralluogo presso il ...

Opificio di Comunità - al via la fase progettuale. Il Comune : "Nasce così un nuovo modello di società e di welfare"

È ufficialmente iniziato il percorso che getta le basi per la costituzione dell’Opificio di Comunità a Santarcangelo. Sono stati avviati in questi giorni i lavori per la creazione della cabina di ...

Padel - la Coppa dei club Umbria inaugura un nuovo format : “Ne vedremo delle belle. Fase mai giocata in precedenza”

La Coppa dei Club Umbria è ripartita inaugurando due nuove categorie. Terminata la prima fase, dalla durata di tre mesi, le squadre ora si cimentano nel format che si suddivide in Gold e Silver ...

Fase presenta il nuovo singolo Fiamme: showcase. FASE Torna con il Nuovo Singolo "Fiamme": Un'Esplorazione della Dipendenza e del Riscatto. In Good Company. FASE: esce oggi in digitale “FIAMME”. Netanyahu negli Usa, domani da Trump: "Cambieremo la mappa della regione". Almeno 25 uccisi a Jenin - Trump:"Israele è un Paese piccolo piccolo, non va bene". E non risponde alla domanda sulla Cisgiordania. Il cemento del nuovo stadio si abbatte su Roma in fiamme. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di mentelocale.it si apprende che:) Fase presenta il nuovo singolo Fiamme: showcase - ospita lo showcase del cantautore torinese Fase, che presenta il suo nuovo singolo Fiamme. Fase (Valerio Urti), già conosciuto come frontman del progetto Fase39, incontra il pubblico all'ora dell ...

(Come indicato da giornaledipuglia.com:) Fase, ''Fiamme'' è il nuovo singolo: ''Canto per la gente che combatte con le proprie dipendenze'' - Il cantautore Valerio Urti, meglio conosciuto come Fase, pubblica il nuovo singolo “Fiamme“, prodotto da Marco Lamagna e distribuito da TuneCore. Il brano esplora il tema della dipendenza ...

(Lo rende noto rockit.it:) FASE FIAMME 2025 - Rock, Pop - Valerio Urti alimenta la sua FASE pubblicando, a ridosso della primavera, un nuovo inedito: si intitola "FIAMME" il più recente singolo in distribuzione attraverso TuneCore. Tre minuti e poco più di ...