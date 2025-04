Allarme aggressioni al personale socio-sanitario ma quante sono in Abruzzo? I numeri

sono circa 120 le aggressioni degli operatori della sanità in Abruzzo, o meglio sono quelli registati in tre delle quattro Asl del territorio: all’appello mancano i dati della Asl di Teramo.Un numero indicativo, ma attendibile quello che emerge dal report dell’Osservatorio nazionale sulla. Ilpescara.it - Allarme aggressioni al personale socio-sanitario, ma quante sono in Abruzzo? I numeri Leggi su Ilpescara.it circa 120 ledegli operatori della sanità in, o meglioquelli registati in tre delle quattro Asl del territorio: all’appello mancano i dati della Asl di Teramo.Un numero indicativo, ma attendibile quello che emerge dal report dell’Osservatorio nazionale sulla.

