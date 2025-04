Tuffi World Cup | a Windsor Italia terza nel Team Event

Italia si conferma sul podio nel Team Event di Coppa del Mondo. Dopo il secondo posto ottenuto a Guadalajara, la squadra azzurra è terza a Windsor in Canada. Stesso quartetto (Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) ma gradino del podio più basso. Cina come al solito inarrivabile con 478.80 punti. Questa volta è secondo il Messico con 412.70. Gli americani battono di dieci punti l'Italia, che abbatte il muro dei 400 punti e termina con 402.45. Secondo posto sfumato con il 57.75 di Santoro, protagonista di una sbavatura nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Ai piedi del podio Australia e Stati Uniti.Nei tre metriSuperano le qualificazioni sia Chiara Pellacani che Elisa Pizzini. Le due azzurre terminano rispettivamente in sesta e nona posizione.

