Grosseto in cerca di riscatto contro Ostia Mare | sfida decisiva per il girone di ritorno

Ostia Mare, del presidente Daniele De Rossi nella gara valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno. L’undici lidense di mister Perrotti, 40 punti, domenica è stato sconfitto dal Flaminia al termine di una gara rocambolesca e sarà in cerca di riscatto. Ed in cerca di riscatto c’è anche il Grosseto (48 punti) dopo la deludente prestazione fornita contro il San Donato Tavarnelle. Tutti I giocatori sono disposizione del tecnico Consonni. Soltanto venti i tifosi Maremmani, tanti sono i tagliandi disponibili, potranno assistere al match e potranno munirsi di regolare biglietto acquistandolo domani. Lanazione.it - Grosseto in cerca di riscatto contro Ostia Mare: sfida decisiva per il girone di ritorno Leggi su Lanazione.it CALCIO Concluso il lavoro settimanale, stamani ci sarà la consueta rifinitura, ieri pomeriggio al "Palazzoli" per i biancorossi di mister Consonni che domani sono attesi dalla trasferta in casa dell’, del presidente Daniele De Rossi nella gara valevole per la quattordicesima giornata deldi. L’undici lidense di mister Perrotti, 40 punti, domenica è stato sconfitto dal Flaminia al termine di una gara rocambolesca e sarà indi. Ed indic’è anche il(48 punti) dopo la deludente prestazione fornitail San Donato Tavarnelle. Tutti I giocatori sono disposizione del tecnico Consonni. Soltanto venti i tifosimmani, tanti sono i tagliandi disponibili, potranno assistere al match e potranno munirsi di regolare biglietto acquistandolo domani.

Potrebbe interessarti anche:

Grosseto-San Donato Tavarnelle : sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 ...

Viola Come Il Mare - Ipotesi : I 3 Possibili Sostituti Di Can Yaman!

Can Yaman potrebbe lasciare “Viola come il mare”. Scopri i tre attori più quotati per sostituirlo e come la serie potrebbe reinventarsi per il futuro. La notizia dell’uscita di Can Yaman dalla ...

Sangio - ascolta Nannini. "Grosseto non fai paura»

Duccio Nannini è l’anima di una Sangiovannese che sta attraversando un ottimo momento di fondo e attende, col morale alto, la visita del Grosseto che anche per questa stagione è ormai fuori ...

Grosseto in cerca di riscatto contro Ostia Mare: sfida decisiva per il girone di ritorno. Biancorossi cercano il riscatto contro il Grosseto. Prima categoria: il Fonteblanda cerca il riscatto, lo Scarlino i tre punti contro il Radicondoli. Domani un Figline in cerca di riscatto fa visita ad un Grosseto in difficoltà. L'MD Grosseto in cerca di riscatto sulla pista del Viareggio Hockey. Il Massa Valpiana cerca il riscatto in campionato contro il San Miniato. Ne parlano su altre fonti

(Lo rende noto lanazione.it:) Grosseto in cerca di riscatto contro Ostia Mare: sfida decisiva per il girone di ritorno - Il Grosseto affronta l'Ostia Mare in trasferta, cercando riscatto dopo la sconfitta contro il San Donato Tavarnelle.