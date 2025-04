Rbr lancia ' Play Ethical' per promuovere l' etica sportiva tra i giovani

Play Ethical", un progetto a lunga scadenza di Rbr col sostegno di Cia Conad, che la Rinascita guarda alla prossima stagione. L’idea è quella di diffondere cultura ed etica dello sport tra le nuove generazioni, partendo proprio da quei mini-atleti, dal minibasket in su, che fungono da colonna vertebrale all’impianto giovanile biancorosso. "Partiremo dalla stagione 2025-2026 e ogni due mesi approfondiremo concetti come sacrificio, rispetto, speranza, consapevolezza e integrazione – racconta il responsabile marketing e comunicazione di Rbr, Simone Campanati –. Produrremo merchandising e contenuti, ma incontreremo anche i ragazzi che fanno parte delle società collegate a Rbr assieme a professionisti del mestiere e anche nostri giocatori. A fine anno creeremo un codice etico". Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad plaude all’iniziativa. Sport.quotidiano.net - Rbr lancia 'Play Ethical' per promuovere l'etica sportiva tra i giovani Leggi su Sport.quotidiano.net È con "", un progetto a lunga scadenza di Rbr col sostegno di Cia Conad, che la Rinascita guarda alla prossima stagione. L’idea è quella di diffondere cultura eddello sport tra le nuove generazioni, partendo proprio da quei mini-atleti, dal minibasket in su, che fungono da colonna vertebrale all’impiantole biancorosso. "Partiremo dalla stagione 2025-2026 e ogni due mesi approfondiremo concetti come sacrificio, rispetto, speranza, consapevolezza e integrazione – racconta il responsabile marketing e comunicazione di Rbr, Simone Campanati –. Produrremo merchandising e contenuti, ma incontreremo anche i ragazzi che fanno parte delle società collegate a Rbr assieme a professionisti del mestiere e anche nostri giocatori. A fine anno creeremo un codice etico". Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad plaude all’iniziativa.

