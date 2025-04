Riarmo il Giappone sarà la prossima Germania?

Riarmo tedesco sono caratterizzati da una notevole emotività. In Germania, il disincanto degli orfani della Nato accompagna la volontà di stimolare l'economia riconvertendo grandi settori verso il comparto difesa e sicurezza.Anche in Giappone si sta svolgendo un dibattito simile, sebbene il Paese non sia mai stato sotto l'ombrello Nato e gli Stati Uniti non mostrino intenzione di ritirarsi dal Pacifico. Nel regno del Levante esiste una componente pacifista dell'elettorato, ma Tokyo sta cercando di ridurre la sua dipendenza da Washington in termini di sicurezza. Sebbene ci siano stati progressi, il Giappone rimane attualmente fortemente dipendente dagli Usa per tecnologie militari avanzate, addestramento e logistica. L'America continua a rafforzare la propria presenza nella regione indo-pacifica e non sembra intenzionata a ridurre il suo ruolo nel breve termine.

