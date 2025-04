Mercato immobiliare | settimana drammatica a suon di dazi

settimana di grandi sofferenze per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, con l’escalation della guerra commerciale innescata dai cosiddetti dazi “reciproci” del presidente statunitense Donald Trump: ultima mossa quella di Pechino che ha risposto all’innalzamento dei dazi americani, portati al 145%, con un aumento ritorsivo al 125%. Gli animi a metà settimana si sono un po’ sollevati in scia alla decisione del tycoon di mettere in pausa, per 90 giorni, i nuovi dazi per tutti i Paesi, tranne la Cina, ma sullo sfondo restano le persistenti preoccupazioni per gli effetti che la politica commerciale dei dazi statunitensi potrà avere sull’economia globale.L’andamento del settore in BorsaIl settore immobiliare sulla piazza milanese ha vissuto una settimana fortemente ribassista con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una discesa del 3,4%, limitando il calo rispetto a quanto registrato dal comparto, a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate in flessione del 7,2%. Quifinanza.it - Mercato immobiliare: settimana drammatica a suon di dazi Leggi su Quifinanza.it Si chiude unadi grandi sofferenze per i titoli del comparto, quotati a Piazza Affari e, in Europa, con l’escalation della guerra commerciale innescata dai cosiddetti“reciproci” del presidente statunitense Donald Trump: ultima mossa quella di Pechino che ha risposto all’innalzamento deiamericani, portati al 145%, con un aumento ritorsivo al 125%. Gli animi a metàsi sono un po’ sollevati in scia alla decisione del tycoon di mettere in pausa, per 90 giorni, i nuoviper tutti i Paesi, tranne la Cina, ma sullo sfondo restano le persistenti preoccupazioni per gli effetti che la politica commerciale deistatunitensi potrà avere sull’economia globale.L’andamento del settore in BorsaIl settoresulla piazza milanese ha vissuto unafortemente ribassista con l’indice FTSE Italia All Share Real Estate che porta a casa una discesa del 3,4%, limitando il calo rispetto a quanto registrato dal comparto, a livello europeo, con l’indice Stoxx 600 Real Estate in flessione del 7,2%.

Potrebbe interessarti anche:

Immobiliare : settimana interlocutoria in Borsa con dati macro deboli

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana poco brillante per il mercato immobiliare, in assenza di grandi catalyst. Sul fronte dei tassi di interesse, che hanno un peso importante ...

Borse : settore immobiliare riflessivo nella settimana delle banche centrali

Il settore immobiliare chiude una settimana molto negativa, frenata dalla politica prudente della Federal Reserve, che ha di nuovo annunciato un nulla di fatto sui tassi, facendo risalire i ...

Immobiliare : settimana in rosso nonostante la BCE

Quella che si è appena conclusa è stata una settimana fortemente negativa per il settore immobiliare, nonostante la Banca centrale europea abbia continuato a tagliare i tassi di interesse. La BCE ha ...

Affitti, situazione sempre più drammatica: Rimini più cara di Bologna. Anche acquistare un salasso. Monza si allarga . L’assessore Lamperti: situazione drammatica. CRISI IMMOBILIARE IN PORTOGALLO: UNA NORMATIVA OBSOLETA CONDANNA MIGLIAIA DI PROPRIETARI. Caro case, intoccabile il nuovo e ascesa dell'usato. "Con la fine dei bonus il mercato cambierà" - VIDEO. Crisi degli affitti, il caso di Padova: 190 telefonate per un appartamento. “Si è scatenato l’inferno”. Crollo borsa: cause prossimo shock mercato azionario | cosa fare oggi. Ne parlano su altre fonti

(Come riportato da quifinanza.it:) Mercato immobiliare, settimana contrastata: pesa round dazi USA - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ...

(Come si legge su quifinanza.it:) L’immobiliare cala meno del mercato nella tempesta dei dazi - Riflettori su quello che è successo durante l’ultima settimana nel comparto immobiliare, partendo dalle aziende quotate a Piazza Affari e dai dati di settore ...

(Ne dà notizia informazione.it:) Mercato immobiliare, settimana contrastata: pesa round dazi USA - Si chiude una settimana a due velocità per i titoli del comparto immobiliare, quotati a Piazza Affari e, in Europa, sulle preoccupazioni per gli effetti che la politica commerciale dei dazi ...