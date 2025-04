Vincenzo Cangelosi rinnova con il Perugia fino al 2027 | fiducia e futuro

fiducia, così come i giocatori, lo staff e tutte le persone che lavorano per il Perugia, mi hanno dato una grossa mano. Abbiamo lavorato tutti insieme, sono stati di grande supporto.". Vincenzo Cangelosi è l’allenatore del presente e del prossimo futuro. Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega al Perugia fino al 2027. La società ha pensato che questo fosse il momento giusto. Si porta avanti, prende un vantaggio sulle avversarie, getta le basi per il futuro con un occhio sul presente. Perché adesso ci sono tre partite importanti, una vetrina per i calciatori che vorranno meritare la conferma per la prossima stagione. "Ora c’è la possibilità di costruire qualcosa che ci possa portare nel breve e nel medio periodo a fare qualcosa di importante", spiega ancora l’allenatore. Sport.quotidiano.net - Vincenzo Cangelosi rinnova con il Perugia fino al 2027: fiducia e futuro Leggi su Sport.quotidiano.net "Ringrazio la società per la, così come i giocatori, lo staff e tutte le persone che lavorano per il, mi hanno dato una grossa mano. Abbiamo lavorato tutti insieme, sono stati di grande supporto.".è l’allenatore del presente e del prossimo. Il tecnico ha firmato un contratto che lo lega alal. La società ha pensato che questo fosse il momento giusto. Si porta avanti, prende un vantaggio sulle avversarie, getta le basi per ilcon un occhio sul presente. Perché adesso ci sono tre partite importanti, una vetrina per i calciatori che vorranno meritare la conferma per la prossima stagione. "Ora c’è la possibilità di costruire qualcosa che ci possa portare nel breve e nel medio periodo a fare qualcosa di importante", spiega ancora l’allenatore.

