Palermo bimbo di 4 anni si schianta con la minimoto Muore dopo giorni di agonia | si indaga sull’incidente

Thomas Viviano era stato vittima di un incidente lunedì scorso. Gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Municipale stanno proseguendo le indagini: dinamica poco chiara

Roma, 12 aprile 2025 – Non ce l’ha fatta il piccolo Thomas Viviano. Dopo quattro giorni di agonia è morto in ospedale il bambino di 4 anni rimasto vittima di un incidente con la minimoto lunedì ...

