Milik Juve | si prospetta questo scenario per il polacco Cosa accadrà a fine stagione non ci sono più dubbi

Sportmediaset conferma lo scenario che si sta delineando per il futuro di Arkadiusz Milik: l'attaccante polacco, praticamente mai a disposizione in questa stagione causa diversi infortuni, lascerà la Juve in estate. Il calciatore è sotto contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2026: la dirigenza della Juventus ha già deciso per una risoluzione anticipata del contratto, un anno prima della scadenza naturale.

