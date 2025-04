Spezia in trasferta a Mantova | D' Angelo punta su Lapadula e Bertola

Spezia si prepara alla non facile trasferta di domani a Mantova. D’Angelo parla di uno Spezia in salute, "che sta bene, la vittoria contro la Samp ci ha dato vigore. Abbiamo meritato i tre punti e siamo contenti, perché le prestazioni c’erano state anche nei match precedenti". A Mantova lo Spezia dovrà rinunciare a Vignali e Degli Innocenti, entrambi acciaccati. Per il resto c’è il possibile impiego di Kouda dal primo minuto ("giocherà di sicuro, vediamo se dall’inizio o a gara in corso" dice D’Angelo), mentre, come già ricordato in passato, la maglia ’numero 1’ non ha un ’proprietario’ in pianta stabile. Sport.quotidiano.net - Spezia in trasferta a Mantova: D'Angelo punta su Lapadula e Bertola Leggi su Sport.quotidiano.net "Giocare tre partite in casa da qui alla fine del campionato conta molto: si è visto, ad esempio, nell’ultimo match quando abbiamo attaccato sotto la nostra curva nel secondo tempo". A sei giornate dalla fine, con 18 punti in palio e 5 da recuperare sul Pisa, losi prepara alla non faciledi domani a. D’parla di unoin salute, "che sta bene, la vittoria contro la Samp ci ha dato vigore. Abbiamo meritato i tre punti e siamo contenti, perché le prestazioni c’erano state anche nei match precedenti". Alodovrà rinunciare a Vignali e Degli Innocenti, entrambi acciaccati. Per il resto c’è il possibile impiego di Kouda dal primo minuto ("giocherà di sicuro, vediamo se dall’inizio o a gara in corso" dice D’), mentre, come già ricordato in passato, la maglia ’numero 1’ non ha un ’proprietario’ in pianta stabile.

Spezia in trasferta a Mantova: D'Angelo punta su Lapadula e Bertola. Lo Spezia carica l’ambiente: “Uniti verso la trasferta di Mantova”. Spezia in trasferta a Mantova, torna una sfida che manca da diciotto anni. Spezia, D'Angelo 'all'andata Mantova giocò bene anche in dieci'. Ostacolo Mantova per lo Spezia, in un Martelli che vale oltre il 60% dei punti dei lombardi. Adrenalina Spezia, ora un finale in "tuta e cravatta": la stagione passa da Mantova e Cosenza. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Spezia, D'Angelo 'all'andata Mantova giocò bene anche in dieci' - (ANSA) - LA SPEZIA, 11 APR - "Ci stiamo giocando la possibilità di andare in Serie A, una cosa che non succede tutti gli anni e dobbiamo viverla con la giusta tensione, quella che ti spinge a fare il ...

(Lo segnala gaeta.it:) Spezia in lotta per la Serie A: la sfida con il Mantova e i ritorni di Gori e Lapadula - Lo Spezia si prepara per una trasferta cruciale contro il Mantova, con l'allenatore D'Angelo che affronta sfide di formazione e punta a mantenere viva la corsa per la Serie A.

(Secondo quanto riportato da telenord.it:) Spezia in trasferta a Mantova, torna una sfida che manca da diciotto anni - Allo stadio Martelli in palio punti cruciali per promozione e salvezza, con Esposito e Mancuso protagonisti attesi ...