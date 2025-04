Trump-Musk i dieci giorni che hanno messo in crisi lo strano duo

Tgcom24.mediaset.it - Trump-Musk, i dieci giorni che hanno messo in crisi lo strano duo Leggi su Tgcom24.mediaset.it A far emergere con forza le crepe nel rapporto tra il presidente Usa e il patron di Tesla sono stati i dazi imposti dall'amministrazione Usa

La scure di Elon Musk sull’università : oltre 900 milioni di tagli. E Trump accoglie il piccolo X alla Casa Bianca : «Ha un QI altissimo!» – Il video

O gli Stati Uniti riducono seriamente le loro spese federali o il Paese andrà in bancarotta. Lo ha detto stasera Elon Musk parlando nello Studio Ovale della Casa Bianca al fianco di Donald Trump. I ...

Il Big Tech alla corte di Trump : anche Bezos e Zuckerberg con Elon Musk al Campidoglio Usa

Alla rotunda di Capitol Hill, a Washington, i tre uomini più ricchi del mondo si mimetizzano in giacca e cravatta nella folla presente alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, 47esimo ...

La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento : quanti soldi stanno perdendo Bezos - Zuckerberg e Musk

Le Borse sono in rosso ormai da due giorni, da quando il presidente americano Donald Trump, la sera di mercoledì 2 aprile, ha ufficialmente annunciato la rigida applicazione della sua politica di ...

(Come riferisce informazione.it:) Trump annuncia ai fedelissimi “le dimissioni di Musk”. I rumors, il limite di 130 giorni e i mal di pancia “sull’onnipresente cheerleader” - Trump annuncia ai fedelissimi “le dimissioni di Musk”. I rumors, il limite di 130 giorni e i mal di pancia “sull’onnipresente cheerleader” Articolo Precedente ...

() Trump: “Musk potrebbe lasciare il Doge”: ha un contratto da “dipendente speciale” che dura 130 giorni - Giovedì il miliardario ha detto a Fox News di poter tagliare 1 trilione di dollari di spesa pubblica "entro quel lasso di tempo", ovvero entro fine maggio ...

(L’agenzia quifinanza.it ha pubblicato che:) Trump dice che Musk lascerà il governo Usa, ma non è una notizia: cosa c’è dietro - Fin dall’inizio si sapeva che il mandato governativo del patron di Tesla aveva una scadenza di 130 giorni. Cosa ne sarà di Musk dopo maggio? Resterà comunque nella cerchia di Trump?