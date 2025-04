TAEKWONDOVER | il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa!

lancia un’iniziativa totalmente gratuita: per tutti gli over 65 sarà possibile praticare Taekwondo presso l’ASD Knock Out. Grazie al finanziamento del Ministero dello Sport e della Salute, tramite la Federazione Italiana Taekwondo, il maestro e il suo team hanno deciso di mettere in pratica un progetto rivolto a tutti gli over .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - “TAEKWONDOVER”: il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale, l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa! Leggi su Monrealelive.it Il maestro Gianni Capreraun’iniziativa totalmente gratuita: per tutti gli65 sarà possibile praticarepressoOut. Grazie al finanziamento del Ministero dello Sport e della Salute, tramite la Federazione Italiana, il maestro e il suo team hanno deciso di mettere in pratica un progetto rivolto a tutti gli.(live.it)

Potrebbe interessarti anche:

Taekwondo - Open di Sofia : "Mew Marzial" ancora sugli scudi - argento per Clarissa Nicolì

BRINDISI – La brindisina Clarissa Nicolì, fra le file della New Marzial Mesagne, ha portato a casa una splendida medaglia d’argento (categoria Cadetti -33 chilogrammi) in occasione della ...

Taekwondo : ventunesima nomina come ambasciatore per Cosimo Spinelli

BRINDISI - Il grand master Cosimo Spinelli è stato nominato per la ventesima volta ambasciatore del Taekwondo, confermando il suo ruolo di spicco nella disciplina a livello internazionale. La nuova ...

Taekwondo - Simone Alessio : “Contento di aver iniziato un nuovo percorso. Lavoro in vista dei Mondiali”

La vittoria al Fujairah Open 2025, torneo di classificazione G2, ha sancito ufficialmente l’inizio di un nuovo percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E’ un Simone Alessio tanto ...

“TAEKWONDOVER”: il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale, l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa!. “TAEKWONDOVER”: il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale, l’ASD Knock Out lancia…. TAEKWONDOVER | il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa!. Giornata mondiale della salute: “Healthy beginnings, hopeful futures”. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è informazione.it:) “TAEKWONDOVER”: il Taekwondo gratuito pensato per gli over 65 residenti a Monreale, l’ASD Knock Out lancia l’iniziativa! - Il maestro Gianni Caprera lancia un’iniziativa totalmente gratuita: per tutti gli over 65 sarà possibile praticare Taekwondo presso l’ASD Knock Out. Grazie al finanziamento del Ministero ...