Unahotels sfida Scafati | partita cruciale per la salvezza

partita attende i biancorossi lontano dal ‘PalaBigi’. Stasera alle 21 c’è la sfida con Scafati dell’ex Andrea Cinciarini. La Unahotels è atterrata giovedì a Roma e ha poi fatto rotta direttamente in Campania. Un tour de force che non facilità la preparazione all’evento, come sottolineato anche dal tecnico della Unahotels. "Questa è una gara che, seppur per differenti ragioni, è molto importante per entrambe le squadre - analizza Dimitri Priftis (foto) - Per questo ci aspettiamo un incontro molto duro, che per noi arriva dopo una settimana difficile che ci ha visto subire una brutta sconfitta a Malaga ed affrontare poi un lungo viaggio per arrivare direttamente qui. Per questo credo che sia una partita da preparare più mentalmente che in allenamento, anche perchè non c’è il tempo materiale per farlo. Sport.quotidiano.net - Unahotels sfida Scafati: partita cruciale per la salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo la trasferta a Malaga, un’altraattende i biancorossi lontano dal ‘PalaBigi’. Stasera alle 21 c’è lacondell’ex Andrea Cinciarini. Laè atterrata giovedì a Roma e ha poi fatto rotta direttamente in Campania. Un tour de force che non facilità la preparazione all’evento, come sottolineato anche dal tecnico della. "Questa è una gara che, seppur per differenti ragioni, è molto importante per entrambe le squadre - analizza Dimitri Priftis (foto) - Per questo ci aspettiamo un incontro molto duro, che per noi arriva dopo una settimana difficile che ci ha visto subire una brutta sconfitta a Malaga ed affrontare poi un lungo viaggio per arrivare direttamente qui. Per questo credo che sia unada preparare più mentalmente che in allenamento, anche perchè non c’è il tempo materiale per farlo.

Unahotels sfida Scafati: partita cruciale per la salvezza. LBA - Sfida al calor bianco tra la Givova Scafati e Reggio Emilia. Unahotels a Scafati: Priftis chiede concentrazione ed energie mentali ai suoi. Givova Scafati-Reggio Emilia, match da all-in per la squadra campana. La Givova torna alla Beta Ricambi Arena: sfida decisiva contro Reggio Emilia. Openjobmetis, con Scafati c’è aria di spareggio. Vincere è determinante. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Unahotels sfida Scafati: partita cruciale per la salvezza - Unahotels affronta Scafati in una sfida decisiva per la salvezza. Dopo Malaga, un'altra trasferta impegnativa attende i biancorossi.

(Da quanto emerge da pianetabasket.com:) LBA - Sfida al calor bianco tra la Givova Scafati e Reggio Emilia - I padroni di casa della Givova Scafati cercano disperatamente una vittoria con Reggio Emilia per rimanere aggrappati alla serie A.

() La Givova Scafati sabato si gioca la salvezza contro Reggio Emilia - La partita tra Givova Scafati e UNAHOTELS Reggio Emilia, che si disputerà sabato sera alle 21:00 presso il PalaMangano di Scafati, rappresenta un momento ...