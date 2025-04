Cavalluccio-Frosinone | match decisivo per la salvezza e sogno playoff

match point salvezza e possibilità di fare un ulteriore passettino in avanti in chiave playoff per il Cavalluccio, domani, nel match interno contro il Frosinone. Caccia quindi ad una vittoria che ai bianconeri manca da un mese e mezzo, ultimo urrà il primo marzo in casa contro la Salernitana, che permetterebbe di assicurarsi la cadetteria anche per il prossimo anno ed anche di presentarsi a Modena, il giorno di Pasquetta, con una situazione psicologica e di classifica privilegiata rispetto ai canarini, anche loro in corsa per un posto valido per l’extra time promozione. Non sarà esattamente una passeggiata, la formazione ciociara attraversa un ottimo periodo di forma, è in serie positiva da otto turni e nelle ultime due trasferte ha fatto bottino pieno a Carrara e al Ferraris contro la Sampdoria. Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio-Frosinone: match decisivo per la salvezza e sogno playoff Leggi su Ilrestodelcarlino.it Primopointe possibilità di fare un ulteriore passettino in avanti in chiaveper il, domani, nelinterno contro il. Caccia quindi ad una vittoria che ai bianconeri manca da un mese e mezzo, ultimo urrà il primo marzo in casa contro la Salernitana, che permetterebbe di assicurarsi la cadetteria anche per il prossimo anno ed anche di presentarsi a Modena, il giorno di Pasquetta, con una situazione psicologica e di classifica privilegiata rispetto ai canarini, anche loro in corsa per un posto valido per l’extra time promozione. Non sarà esattamente una passeggiata, la formazione ciociara attraversa un ottimo periodo di forma, è in serie positiva da otto turni e nelle ultime due trasferte ha fatto bottino pieno a Carrara e al Ferraris contro la Sampdoria.

Potrebbe interessarti anche:

DIRETTA Samp-Cesena 1-1 - il Cavalluccio pareggia : Antonucci rimette in equilibrio il match di Marassi

33esimo: tiraccio di Coda che spara in curva 30esimo: GOLLL DEL CESENA!!!! Cross dalla destra di Ciofi per Antonucci che di destro fulmina Ghidotti! Prima rete in campionato per il trequartista ...

Moviola Lazio Fiorentina - l’episodio chiave del match

Moviola Lazio Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Lazio Fiorentina, valido per la ...

Atletico Ascoli : Orgoglio e Crescita dopo il Match Storico al Del Duca

Dopo una giornata storica vissuta al Cino e Lillo Del Duca, è stato Nicolò Civita, club manager dell’Atletico Ascoli a raccontare l’umore nello spogliatoio bianconero. Civita, cosa ha rappresentato ...

Cavalluccio-Frosinone: match decisivo per la salvezza e sogno playoff. Se un match decisivo con prezzi popolari non basta a riempire lo stadio davvero "meritiamo di più". Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è ilrestodelcarlino.it:) Cavalluccio-Frosinone: match decisivo per la salvezza e sogno playoff - Il Cavalluccio cerca la vittoria contro il Frosinone per assicurarsi la salvezza e puntare ai playoff di Serie B.

(In base alle informazioni di msn.com:) Cesena punta ai playoff: sfida decisiva nelle ultime sei partite - Infine il Palermo forte dei due punti di vantaggio sull’ottavo posto dei bianconeri, ma deve vedersela, nelle ultime sei uscite, con tre trasferte da bollino rosso: Bari, Catanzaro e Cesena.

(Ne dà notizia sampnews24.com:) Sampdoria Frosinone: si avvicina un match decisivo per la salvezza. Ecco il programma di lavoro dei giallazzurri di mister Bianco - Si avvicina Sampdoria Frosinone, in programma sabato 29 Marzo 2025 allo stadio Ferraris. Match decisivo per la salvezza quello per i blucerchiati contro i biancazzurri, che oggi hanno svolto un ...