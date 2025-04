Campionato Juniores e Giovanissimi | Ultime sfide per le formazioni bianconere

Campionato della Juniores e dei Giovanissimi. Per entrambe le formazioni bianconere si chiuderà infatti, in questo fine settimana, la stagione regolare. La Juniores, oggi pomeriggio alle 16 sarà impegnata sul campo del Trestina. Al momento quinti, i giovani della Robur, non giocheranno comunque i play off, visto che la distanza dal Trastevere è di 19 punti. I Giovanissimi, domani mattina alle 10 ospiteranno tra le mura amiche del Bertoni, la Virtus Biancoazzurra. Il loro cammino proseguirà con gli spareggi. Gli Esordienti sempre domani, ma alle 16, busseranno alla porta della Sinalunghese. La classifica della Juniores: Roma City 61; Trastevere 52; Ostiamare 48; Poggibonsi 37; Siena e Terranuova Traiana 33; Orvietana e San Donato Tavarnelle 31; Montevarchi e Fulgens Foligno 30; Sangiovannese 29; Trestina 27; Flaminia Civita Castellana 22; Real Monterotondo 18. Sport.quotidiano.net - Campionato Juniores e Giovanissimi: Ultime sfide per le formazioni bianconere Leggi su Sport.quotidiano.net Sta per calare il sipario suldellae dei. Per entrambe lesi chiuderà infatti, in questo fine settimana, la stagione regolare. La, oggi pomeriggio alle 16 sarà impegnata sul campo del Trestina. Al momento quinti, i giovani della Robur, non giocheranno comunque i play off, visto che la distanza dal Trastevere è di 19 punti. I, domani mattina alle 10 ospiteranno tra le mura amiche del Bertoni, la Virtus Biancoazzurra. Il loro cammino proseguirà con gli spareggi. Gli Esordienti sempre domani, ma alle 16, busseranno alla porta della Sinalunghese. La classifica della: Roma City 61; Trastevere 52; Ostiamare 48; Poggibonsi 37; Siena e Terranuova Traiana 33; Orvietana e San Donato Tavarnelle 31; Montevarchi e Fulgens Foligno 30; Sangiovannese 29; Trestina 27; Flaminia Civita Castellana 22; Real Monterotondo 18.

