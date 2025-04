Entella-Arezzo | Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B

Entella ed Arezzo, la quarta Sfida che si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due vittorie amaranto, quattro pareggi e un successo dei liguri. L’ultimo confronto a Chiavari è andato in scena a settembre 2023 e ha visto il successo del Cavallino per 2-1 grazie alle rete di Gucci e Poggesi. Un risultato che fu blindato dalla parate di Trombini. Se i precedenti non sono molti tra le due formazioni, sarà una partita con molti ex tra le fila dell’Arezzo. Sono cinque gli ex nella fila amaranto, Il più importante è Marco Chiosa, ex capitano dei biancazzurri: per lui 143 presenze con l’Entella in 4 stagioni dal 2019 al 2023. Daniele Borra ne ha collezionate 81 mentre Andrea Settembrini (nella foto) ne ha messe insieme 44 tra il 2019 e il 2021, Alessandro Capello si è fermato a quota 36 con due reti bel campionato 2021-22. Lanazione.it - Entella-Arezzo: Sfida Decisiva a Chiavari per la Promozione in Serie B Leggi su Lanazione.it Quello che andrà in scena domenica sarà l’ottavo precedente nella storia traed, la quartache si gioca in terra ligure. Attualmente il bilancio complessivo vede due vittorie amaranto, quattro pareggi e un successo dei liguri. L’ultimo confronto aè andato in scena a settembre 2023 e ha visto il successo del Cavallino per 2-1 grazie alle rete di Gucci e Poggesi. Un risultato che fu blindato dalla parate di Trombini. Se i precedenti non sono molti tra le due formazioni, sarà una partita con molti ex tra le fila dell’. Sono cinque gli ex nella fila amaranto, Il più importante è Marco Chiosa, ex capitano dei biancazzurri: per lui 143 presenze con l’in 4 stagioni dal 2019 al 2023. Daniele Borra ne ha collezionate 81 mentre Andrea Settembrini (nella foto) ne ha messe insieme 44 tra il 2019 e il 2021, Alessandro Capello si è fermato a quota 36 con due reti bel campionato 2021-22.

