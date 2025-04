Approvato il progetto per l’ampliamento del cimitero di Grisì a Monreale

Monreale – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Arcidiacono, ha Approvato il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale della frazione di Grisì. L’intervento, il cui costo complessivo è stato preventivato in 614.488 euro, consentirà di aumentare la disponibilità di sepolture nel camposanto della piccola frazione Monrealese. Il progetto, redatto .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - Approvato il progetto per l’ampliamento del cimitero di Grisì a Monreale Leggi su Monrealelive.it – La Giunta comunale di, presieduta dal sindaco Arcidiacono, hailesecutivo per i lavori di ampliamento delcomunale della frazione di. L’intervento, il cui costo complessivo è stato preventivato in 614.488 euro, consentirà di aumentare la disponibilità di sepolture nel camposanto della piccola frazionese. Il, redatto .(live.it)

(A darne comunicazione è monrealenews.it:) Ampliamento del cimitero di Grisì, la giunta approva il progetto - La cifra preventivata è di 791 mila euro MONREALE, 9 aprile – Un passo importante verso l’ampliamento del cimitero di Grisì. Lo sta stabilito la giunta co ...

