WWE | Randy Orton a caccia di un avversario per WrestleMania 41 si candida Solo Sikoa

Randy Orton e il General Manager Nick Aldis, con la “Viper” che ha rivendicato con forza il suo diritto ad avere un match a WrestleMania 41.Orton vuole il suo 20° WrestleManiaRandy Orton ha affrontato direttamente Nick Aldis sul ring, ricordandogli che questo sarebbe il suo ventesimo WrestleMania in carriera, un traguardo significativo che non vuole perdere dopo il forfait di Kevin Owens costretto al ritiro dall’evento per un infortunio al collo.“Questa sarà la mia ventesima apparizione a WrestleMania e ti garantisco che sarò a Las Vegas”, ha dichiarato Orton. “Non mi interessa cosa ci vorrà, mi serve un match. Magari potresti toglierti quel completo per una notte”, ha suggerito provocatoriamente ad Aldis. Zonawrestling.net - WWE: Randy Orton a caccia di un avversario per WrestleMania 41, si candida Solo Sikoa Leggi su Zonawrestling.net L’ultima puntata di SmackDown ha aperto con un confronto intenso trae il General Manager Nick Aldis, con la “Viper” che ha rivendicato con forza il suo diritto ad avere un match a41.vuole il suo 20°ha affrontato direttamente Nick Aldis sul ring, ricordandogli che questo sarebbe il suo ventesimoin carriera, un traguardo significativo che non vuole perdere dopo il forfait di Kevin Owens costretto al ritiro dall’evento per un infortunio al collo.“Questa sarà la mia ventesima apparizione ae ti garantisco che sarò a Las Vegas”, ha dichiarato. “Non mi interessa cosa ci vorrà, mi serve un match. Magari potresti toglierti quel completo per una notte”, ha suggerito provocatoriamente ad Aldis.

Potrebbe interessarti anche:

Randy Orton celebra i fan italiani : “Quasi più forti delle voci nella mia testa”

L’ovazione della Unipol Arena di Bologna conquista The Viper La puntata di SmackDown andata in onda il 21 marzo dalla Unipol Arena di Bologna ha regalato un momento memorabile ai fan ...

WWE : Randy Orton a Bologna sfida Owens per WrestleMania citando Roberto Baggio

L’episodio storico di SmackDown dall’Italia si è aperto con un confronto intenso tra due superstar che sembrano destinati a scontrarsi sul palcoscenico più importante dell’anno. Il ritorno ...

WWE : Ecco i papabili avversari di Randy Orton per WM 41 secondo i bookmaker

Come sappiamo, Kevin Owens si è dovuto fermare a causa di un brutto infortunio al collo che lo terrà lontano dal ring a lungo. Lo stop del canadese ha costretto la WWE a rivedere i piani per ...

Randy Orton, star della WWE, svela: «ho giocato a Elden Ring più di 600 ore». Randy Orton sparito dalla WWE: potrebbe non essere una storyline. Bash in Berlin – I nostri pronostici. IShowSpeed irrompe a Wrestlemania travestito da bottiglia: Randy Orton lo massacra, lui urla Ronaldo. Wwe, a Survivor Series tornano CM Punk e Randy Orton!. WWE, Randy Orton: "Sono della 'vecchia scuola', ma non tramonto mai". Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia zonawrestling.net ha pubblicato che:) WWE: Ecco i papabili avversari di Randy Orton per WM 41 secondo i bookmaker - Come sappiamo, Kevin Owens si è dovuto fermare a causa di un brutto infortunio al collo che lo terrà lontano dal ring a lungo. Lo stop del canadese ha costretto la WWE a rivedere i piani per WM 41 che ...

(Risulta da fonti di spaziowrestling.it che:) WWE: Superstar si propone come sfidante di Randy Orton a WrestleMania 41 - Dopo il forfait di Kevin Owens, Randy Orton ora si ritrova senza un match a WrestleMania, ma qualcuno sembra essersi fatto avanti ...

(Da quanto emerge da worldwrestling.it:) Jim Ross prevede chi sarà l'avversario di Randy Orton a WrestleMania - WrestleMania 41 riserva sorprese per Randy Orton da quando Kevin Owens ha annunciato di dover subire un intervento chirurgico al collo, che lo ha costretto a rinunciare all´evento. Orton avrebbe ...