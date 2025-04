Gill Voria debutta sulla panchina della Robur | Voglio un Siena garibaldino

Gill Voria (foto) debutterà oggi pomeriggio sulla panchina della Robur. "Ringrazio tutti per l’affetto ricevuto – dice –: spero di ricambiarlo con le prestazioni sul campo. Sicuramente tutte le attestazioni ricevute in questi giorni mi hanno dato forza, una spinta a dare ancora di più. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere alla squadra l’amore per i colori bianconeri e la voglia di combattere per la maglia". La prima cosa che ha fatto il mister, preso in mano il timore è stata parlare ai ragazzi. "Li ho trovati con gli occhi spenti, tristi – spiega –, consapevoli di non aver disputato un campionato da Siena. Hanno un magone, un peso sulle spalle e non si rendono neanche conto come sia stato possibile arrivare a questo punto. Già dal primo giorno ho cercato di lavorare sulla loro testa, all’inizio l’umore era quello che era, poi si sono sciolti". Sport.quotidiano.net - Gill Voria debutta sulla panchina della Robur: "Voglio un Siena garibaldino" Leggi su Sport.quotidiano.net (foto) debutterà oggi pomeriggio. "Ringrazio tutti per l’affetto ricevuto – dice –: spero di ricambiarlo con le prestazioni sul campo. Sicuramente tutte le attestazioni ricevute in questi giorni mi hanno dato forza, una spinta a dare ancora di più. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere alla squadra l’amore per i colori bianconeri e la voglia di combattere per la maglia". La prima cosa che ha fatto il mister, preso in mano il timore è stata parlare ai ragazzi. "Li ho trovati con gli occhi spenti, tristi – spiega –, consapevoli di non aver disputato un campionato da. Hanno un magone, un peso sulle spalle e non si rendono neanche conto come sia stato possibile arrivare a questo punto. Già dal primo giorno ho cercato di lavorareloro testa, all’inizio l’umore era quello che era, poi si sono sciolti".

Potrebbe interessarti anche:

Siena-Follonica Gavorrano : debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera

Si avvicina il fischio di inizio di Siena-Follonica Gavorrano e si avvicina anche il debutto di Gill Voria (foto) sulla panchina bianconera. La bandiera della Robur è stata chiamata a guidare la ...

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve : Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A

di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano ...

Conceicao - due traguardi per convincere il Milan a confermarlo in panchina

Sergio Conceicao si gioca la panchina del Milan in questo finale di stagione: deve conseguire due obiettivi per restare allenatore

Gill Voria debutta sulla panchina della Robur: "Voglio un Siena garibaldino". Siena-Follonica Gavorrano: debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera. Siena-Follonica Gavorrano: debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera. Siena-Follonica Gavorrano | debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera. Siena-Follonica Gavorrano | Morosi fuori per infortunio mister Voria punta sul 4-3-1-2. Siena e Gavorrano | la Robur imbattuta negli scontri ufficiali. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia sport.quotidiano.net:) Gill Voria debutta sulla panchina della Robur: "Voglio un Siena garibaldino" - Gill Voria debutta come allenatore della Robur, puntando a trasmettere passione e migliorare l'attacco della squadra.

() Siena-Follonica Gavorrano: debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera - Gill Voria debutta come allenatore del Siena contro il Follonica Gavorrano, puntando ai play off e al ripescaggio.

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Siena FC esonera Lamberto Magrini: Gill Voria nuovo allenatore - Lamberto Magrini lascia la panchina del Siena FC dopo dichiarazioni critiche. Gill Voria prende il suo posto per le ultime partite.