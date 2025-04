Campionato di Terza Categoria | scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia

Campionato di Terza Categoria si concluderà con l’ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l’Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l’attenzione sarà lo scontro al vertice di domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: La Libertà Viaccia riceverà la visita della Polisportiva Carraia per un match che mette in palio per l’eventuale vincitore il primo posto in solitaria. Un’eventuale vittoria potrebbe già essere decisiva, al netto delle successive tre gare. Il quadro domenicale sarà completato da Colonnata – BGV Soccer, un confronto fra due compagini che non hanno ormai nulla da chiedere al torneo (ma che saranno comunque determinate a dare il massimo). Lanazione.it - Campionato di Terza Categoria: scontro al vertice tra Libertà Viaccia e Polisportiva Carraia Leggi su Lanazione.it La ventisettesima giornata deldisi concluderà con l’ormai tradizionale posticipo che vedrà impegnati l’Atletico Esperia ed il Prato Sport. Ma a calamitare l’attenzione sarà loaldi domenica che inizierà alle 15:30. Partiamo quindi dal "big match" del Ribelli di domani che vedrà sfidarsi le due prime della classe: Lariceverà la visita dellaper un match che mette in palio per l’eventuale vincitore il primo posto in solitaria. Un’eventuale vittoria potrebbe già essere decisiva, al netto delle successive tre gare. Il quadro domenicale sarà completato da Colonnata – BGV Soccer, un confronto fra due compagini che non hanno ormai nulla da chiedere al torneo (ma che saranno comunque determinate a dare il massimo).

